Росіяни не зважилися на участь у нафтогазовій конференції, що відкрилася в Х'юстоні

Президент Володимир Путін змінив розклад в глобальному нафтогазовому порядку: ситуація в Україні стала головною темою нафтогазової конференції СERAWeek, що відкрилася в Х'юстоні та в якій беруть участь топ-менеджери практично всіх найбільших міжнародних нафтових компаній.

Міністр енергетики РФ Олександр Новак в останній момент скасував виступ, від заходу в США відмовилася і більшість заявлених у програмі російських учасників, пишуть "Ведомости".

До минулих вихідних головні побоювання глобального ринку були пов'язані з Іраном, після введення військ у Крим Росія зайняла його місце, відсунувши іранський фактор на другий план. Ціна бареля Brent вчора зросла на 1,95%, але сьогодні відіграє зростання, опустившись на 1,22%.

Головне питання, яке хвилює нафтовиків, - як далеко може зайти конфлікт: що може зробити Путін щодо Криму і України і як буде реагувати Захід.

Щоб зупинити ескалацію конфлікту в Україні, Захід може використовувати різні важелі - від відкликання Росії з «великої вісімки» до накладання санкцій, як це, наприклад, було зроблено у відношенні Ірану, вважає президент Council on foreign Relations Річард Хаас.

Накладати торгові санкції на постачання з Росії досить проблематично - це трудомістке завдання, зауважив Меттью Сэжерс з IHS Седжерс: «Незрозуміло, де і чия нафта». Ефективними можуть бути лише фінансові санкції, в тому числі заморожування російських активів. Перед введенням санкцій США треба передбачити збільшення поставок на світовий ринок, щоб стабілізувати ціни на нафту, попередив Хаас: «Треба спочатку відкрити експортний кран».