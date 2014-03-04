Україна повертається до питання диверсифікації поставок газу з Європи

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан обговорив з комісаром Євросоюзу з питань енергетики Гюнтером Еттінгером питання диверсифікації поставок природного газу в Україні з країн Європи, які були припинені в кінці минулого року після зниження «Газпромом» ціни на російське паливо більш ніж на третину.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості з посиланням на телефонну розмову чиновників сьогодні, 4 березня.

«Гюнтер Еттінгер під час розмови підтвердив підтримку ініціативи України з питань диверсифікації поставок природного газу з країн Європи», - йдеться в повідомленні.

Також у повідомленні наголошується, що уряд України має намір «терміново відновити переговори між Україною та Європейським інвестиційним банком про фінансування проекту «Модернізація і реконструкція магістрального газопроводу «Уренгой - Помари - Ужгород».

«Єврокомісар підтвердив готовність надати підтримку діяльності уряду щодо реформування енергетичного сектору та інтеграції енергетики України в енергетичні ринки ЄС», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром» з квітня 2014 року скасовує пільги на постачання газу Україні, пояснюючи це тим, що український партнер не виконує раніше досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за торішні поставки газу. За словами глави «Газпрому» Олексія Міллера, прострочена заборгованість України становить 1,549 млрд дол.

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Водночас, Україна, після різкого зниження в лютому закупівель природного газу у російського монополіста - компанії «Газпром» у зв'язку із загостренням політичної кризи, з 1 березня вдвічі збільшила добові обсяги імпорту російського палива.

У 2013 році «Нафтогаз України» отримав з Росії близько 13 млрд кубометрів газу в середньому по 400 доларів за тисячу кубометрів. У грудні минулого року Україна отримала від Росії знижку на 2014 рік встановлена ціна в 268,5 долара. Тоді ж сторони домовилися, що борг за 2013 рік країна погасить 25 січня.

Раніше Україна отримувала газ також у реверсному режимі з Польщі та Угорщини і планувала підписати угоду про постачання газу зі Словаччини до кінця грудня 2013 року.