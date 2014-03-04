Німецька RWE готова поставляти Україні газ замість Росії

Про це повідомив головний фінансовий директор RWE Бернхард Гюнтер, перадет "Прайм" з посиланням на агентство Bloomberg.

Україна у 2012 році почала закуповувати газ у Європі. З листопада 2012 року почалися поставки газу через Польщу за угодою з RWE (10 мільярдів кубометрів газу на рік до 2017 року), з кінця березня 2013 року - через Угорщину. Однак на початку поточного року "Нафтогаз" повідомила про намір зберегти поставки тільки російського газу у зв'язку з його дешевизною.

Цьому передували досягнуті наприкінці 2013 року домовленості "Нафтогазу України" і російського "Газпрому" про зниження ціни на російський газ для України на третину - до 268,5 долара за тисячу кубометрів. На початку січня сторони підписали відповідне доповнення до газового контракту на перший квартал 2014 року.

Однак у цей час на Україні вибухнула політична криза. 22 лютого в країні відбулася зміна влади - Верховна рада відсторонила президента Віктора Януковича від влади, змінила Конституцію, що поклала виконання обов'язків президента на спікера Олександра Турчинова і призначила президентські вибори на 25 травня. Низка областей сходу і півдня України, а також Автономна республіка Крим не визнали легітимність рішень Верховної ради, заявивши про незаконність відсторонення від посади Януковича, а також прийняли рішення провести референдум про подальшу долю своїх регіонів.

Раніше у вівторок глава російського газового холдингу Олексій Міллер на зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим повідомив, що "Газпром" з квітня 2014 року скасовує пільги на постачання газу Україні. Міллер зазначив, що українські партнери не виконують домовленостей, які були досягнуті під час підписання доповнення до контракту про надання знижки. Прострочена заборгованість України за поставки російського газу становить 1,529 мільярда доларів.