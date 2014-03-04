Євросоюз готовий допомогти в модернізації української ГТС - Еттінгер

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Оттінгер після засідання Ради ЄС на рівні міністрів енергетики 28 країн-членів Євросоюзу.

"Газотранспортна система України, через яку йде російський газ в Європу, потребує модернізації. Ми зацікавлені у співфінансуванні цього процесу модернізації. Європейська комісія готує пакет допомоги Україні, і газ є частиною цього пакету", - сказав Оттінгер.

Читайте також«Газпром» з квітня скасовує пільги на постачання газу Україні

"Крім того, є проблема неоплачених рахунків України. Україна зараз має «Газпрому» 2 млрд доларів за газ. Раніше була ціна за газ понад 400 доларів, а потім стала 268 доларів за тисячу кубометрів. Це було спеціальне пропозицію Президента РФ Путіна, але в даний час він загрожує знову підняти ціну на газ до 400 доларів. Ситуація погіршується, і буде багато труднощів", - сказав комісар ЄС.

"Ми повинні інвестувати в газові сховища, в транспортну інфраструктуру. Європейський банк реконструкції і розвитку та Світовий банк повинні бути також залучені. Оскільки, якщо є неоплачені рахунки із-за того, що кишені країни порожні, потрібно оплатити рахунки. Ми повинні знайти механізм, щоб неоплачені рахунки за газ були оплачені. США дадуть 1 млрд доларів для енергетичного сектору України. МВФ також прийде з допомогою. Ми в ЄС теж хочемо надати допомогу, ми хочемо дати пакет допомоги в енергетичний і газовий сектор, щоб їх зміцнити", - додав Оттінгер.