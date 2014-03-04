Словаччина дала добро на реверс газу до України

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Оттінгер після засідання Ради ЄС на рівні міністрів енергетики 28 країн-членів.

"Словацький уряд сьогодні вирішив - і це дуже важливо в стратегічному плані - що реверсні поставки можуть іти зі Словаччини в Україну. Велись переговори щодо Меморандуму про порозуміння і він на столі нині. Український уряд не був стабільний. Але з 19 березня все знову запрацює з переговорним процесом. Є вже новий український уряд. Отже, наша стратегія - диверсифікація", - сказав Оттінгер.

"Мета не в тому, щоб відмовитись взагалі від російського газу, а щоб російський газ коштував стільки, скільки має коштувати. Маємо газ з Норвегії, Алжиру, Азербайджану, термінали для прийняття скрапленого газу, сланцевий газ. Якщо ми скажемо Росії, що можемо отримувати газ звідусіль і з різних джерел, то тоді росіяни будуть більш поступливі, щоб знизити ціну на свій газ для Європи до світового рівня і щоб не було прив'язки ціни на газ до ціни на нафту", - додав комісар ЄС.

За його словами, 19 березня будуть переговори з українським міністром енергетики Юрієм Проданом у Брюсселі. "Це буде продовженням наших переговорів з Україною щодо підписання Меморандуму про порозуміння щодо реверсних поставок газу з Європи Україні", - сказав Оттінгер.

"Ми можемо допомогти Україні стати менш залежною від Росії. Минулого року ми робили реверсні поставки. Україна отримувала газ з Польщі і Німеччини через реверсні поставки. Технічно, отже, це можливо зараз. Те саме стосується і Угорщини. І Словаччини також", - додав Оттінгер.

Україна припинила активні переговори зі Словаччиною після отримання знижки на газ в грудні на третину від Росії. Раніше планувалося, що зі Словаччини Україна могла би отримувати понад 10 млрд кубічних метрів газу, а поставки планувалося почати з другої половини цього року.

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