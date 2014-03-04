Крим енергетично не виживе без України, а криза не мала впливу на поставки газу до Європи - Оттінгер

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Оттінгер після засідання Ради ЄС на рівні міністрів енергетики 28 країн-членів Євросоюзу.

”Крим отримує свій газ та електроенергію з України. Україна генерує і транспортує енергоносії до Криму. Крим не забезпечує себе енергоносіями, він небагато добуває. Ми думаємо, що Україна має залишатися єдиним енергетичним ринком”, - сказав Оттінгер.

”Якби Україна розділилася, це була б дуже важка ситуація для енергетичного ринку. Зокрема для Криму, який потрапить у дуже складну ситуацію. Я про це буду говорити з міністром енергетики України”, - додав комісар ЄС.

Читайте такожКомісар ЄС з питань енергетики: “Ми всі програємо, коли погодимось з грою Путіна, принцип якої – поділяй і володарюй”За словами Оттінгера, Євросоюз хоч і стурбований безпекою газових поставок з Росії через Україну до Європи через загострення ситуації у Криму, але переривання в цих поставках не було. ”Ми стурбовані безпекою поставок. Але у нас достатньо запасів газу. Є ще старі невикористані запаси в Європі з травня 2013 року - вони не повністю використані і це пов`язано з теплою зимою. Хоча ризики завжди є”, - сказав комісар ЄС.

”Ми маємо механізм кризового попередження з Росією, але наразі няких дзвінків не було”, - додав Оттінгер.