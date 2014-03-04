Борг України перед Росією за газ становить 2 млрд дол.

Борг України перед Росією за газовим контрактом становить 2 млрд дол. США, і він може бути погашений у разі надання Росією обіцяного кредиту. Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

“Сьогодні існує борг України перед Росією, борг, який був зроблений попереднім урядом і попереднім президентом, обсяг якого досягає 2 млрд дол. США. Хочу звернутися до Російської Федерації з тим, що Росія обіцяла надати кредит у розмірі 2 млрд дол. США, який мав бути спрямований на погашення заборгованості за газ, що виникла за часів колишнього президента Віктора Януковича”, - сказав Яценюк.

Він також звернувся до уряду РФ із проханням дати чітку відповідь, чи буде Росія “виконувати ті зобов'язання, який вона брала на себе кілька місяців тому”.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан заявив, що заборгованість за газ перед Росією становить близько 2 млрд дол.

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Він також зазначив, що якщо до кінця березня українська сторона не зможе узгодити коефіцієнт зниження ціни на газ, що імпортується, то його вартість повернеться до позначки близько 400 дол. за тис. куб. м.

17 грудня 2013 року президент Росії Володимир Путін і на той час президент України Віктор Янукович домовилися про зниження вартості російського газу для України до 268,5 із 400 дол. за тисячу кубометрів, а також про купівлю Росією євробондів України на 15 млрд доларів.