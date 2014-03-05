Нафта продовжує торгуватися різноспрямовано в очікуванні статданих зі США

На світових торгах в середу, 5 березня, ціни на нафту продовжують різноспрямований рух на тлі очікування публікації статистики щодо запасів палива в США.

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,16% - до 109,13 долара за барель.

Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI виросла на 0,11% і склала 103,44 долара за барель, передає Bloomberg.

Трейдери очікують публікації сьогодні статистики щодо запасів сировини на оптових складах США від Управління з енергетичної інформації країни.

Аналітики відзначають вплив погодних умов на ціни на нафту - очікується, що по завершенню холодів НПЗ можуть призупинити роботи на тривалий час, тому зростання запасів нафти може виявитися більше прогнозу.