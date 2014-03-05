«Укртатнафта» за рік заробила 271,6 млн грн

Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) у 2013 році отримала чистий прибуток у 271,646 млн грн, в той час як 2012 рік закінчила з чистим збитком у 1,206 млрд грн.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, складеному за Міжнародними стандартами.

Згідно з документом, виручка від реалізації продукції за минулий рік скоротилася порівняно з 2012 роком до 18,370 млрд грн з 19,996 млрд грн.

Минулий рік компанія завершила з валовим збитком у 260,524 млн грн, тоді як у 2012 році валовий прибуток склав 482,908 млн грн.

Довідка УНІАН. «Укртатнафта» створена в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства складає 18,6 млн тонн переробки нафти на рік.

2011 рік «Укртатнафта» завершила з чистим збитком 1,085 млрд грн, тоді як за 2010 рік чистий прибуток компанії становила 0,378 млрд грн.