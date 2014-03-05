Україна може отримати 15 млрд кубів газу за рахунок реверсу з Європи
Сьогодні є можливість від Словаччини отримати до 10 мільярдів газу, а решта 5 млрд куб. м - від німецької компанії RWE.
Україна може одержати 15 млрд кубометрів газу за рахунок реверсних поставок з Європи, дві третини з яких можливо одержати після домовленостей зі Словаччиною, а решту 5 млрд куб. м - від німецької компанії RWE.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.
«Я вчора з ранку розмовляв з єврокомісаром з питань енергетики, і ми домовилися про те, що сьогодні є можливість, скажімо так, від Словаччини одержати до 10 мільярдів газу. Якщо раніше Словаччина не давала добро, через те, що не було узгодження з росіянами, то сьогодні єврокомісар заявив, що вони це питання можуть вирішити», - сказав Продан.
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«На сьогоднішній день підписано домовленості на одержання 5 млрд кубометрів газу від компанії RWE», - сказав міністр.
При цьому Продан відзначив, що цього газу на перших порах буде достатньо.
«На перших порах цього достатньо», - сказав міністр.
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