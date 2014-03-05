Україна може отримати 15 млрд кубів газу за рахунок реверсу з Європи

Україна може одержати 15 млрд кубометрів газу за рахунок реверсних поставок з Європи, дві третини з яких можливо одержати після домовленостей зі Словаччиною, а решту 5 млрд куб. м - від німецької компанії RWE.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Я вчора з ранку розмовляв з єврокомісаром з питань енергетики, і ми домовилися про те, що сьогодні є можливість, скажімо так, від Словаччини одержати до 10 мільярдів газу. Якщо раніше Словаччина не давала добро, через те, що не було узгодження з росіянами, то сьогодні єврокомісар заявив, що вони це питання можуть вирішити», - сказав Продан.

Читайте такожСловаччина дала добро на реверс газу до України

«На сьогоднішній день підписано домовленості на одержання 5 млрд кубометрів газу від компанії RWE», - сказав міністр.

При цьому Продан відзначив, що цього газу на перших порах буде достатньо.

«На перших порах цього достатньо», - сказав міністр.

Читайте такожБорг України перед Росією за газ становить 2 млрд дол.