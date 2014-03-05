Нафтотрейдери знижують запаси палива через валютну кризу і заходи Нацбанку

На паливному ринку України спостерігається скорочення поставок нафтопродуктів і зниження їх запасів через валютну кризу і заходи Національного банку України, що обмежують доступ нафтотрейдерів до валюти.

Про це йдеться у прес-релізі консалтингової групи «А-95».

«Баланс ринку бензину у лютому 2014 р. знизився порівняно з аналогічним періодом 2013 р. на 25,3% (майже на 70 тис. т, до 203 тис. т) і на 22,4% по дизельному паливу (на 83 тис. т, до 289 тис. т). Накопичувальний баланс по бензинах і дизпаливу за січень-лютий знизився на 28,1% і 17,4% відповідно», - йдеться у повідомленні групи.

На думку фахівців «А-95», негативна динаміка викликана валютною кризою і заходами Національного банку України, який обмежив доступ імпортерів до валюти. «Непрогнозованість курсу і відстрочення придбання валюти на шість робочих днів (до десяти календарних) призвели до зриву контрактів з експортерами і, як наслідок, до посилення умов поставок. Зокрема, спостерігається відмова від практики надання товарних кредитів з переходом на 100%-ву передоплату, а також від розрахунків у гривні через українські дочірні підприємства», - наголошується в повідомленні.

Згідно з опитуванням «А-95» найбільших учасників ринку, сьогодні трейдери вважають за краще обмежитися поставками власних АЗС і тимчасово відмовитися від поставок для оптової реалізації або поповнення запасів.

Також у повідомленні наголошується, що додатковий тиск на ринок надало «блокування сховищ групи компаній ВЭТЕК, на яку припадає до 20% ринку».

«В умовах небувалої валютною волатильності оптовий ринок фактично паралізовано, паливо не хочуть продавати навіть по передоплаті. Це вкрай небезпечна тенденція, гірша за високі ціни може бути тільки нестача палива», – цитуються в повідомленні слова директора «Консалтингової групи А-95» Сергія Куюна.

Він підкреслив, що проблеми є виключно внутрішніми, ситуація на зовнішніх ринках стабільна, відкриті всі традиційні напрямки поставок.

На думку експертів, профільному міністерству необхідно терміново налагодити щоденний моніторинг ресурсної ситуації і встановити тісний діалог з постачальниками у рамках експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів. Першочерговим кроком має стати виведення операцій із закупівлі нафтопродуктів з-під дії постанови НБУ № 49 від 6 лютого 2014 р. і розробка режиму найбільшого сприяння для відновлення оперативних поставок палива до України.

Як раніше повідомляв УНІАН, роздрібні ціни на бензин марки А-95 в Україні з 20 по 28 лютого зросли на 7,8% - до 12,15 грн/л, ціни на дизельне паливо за вказаний період зросли на 8,8%, до 10,92 грн/л.

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