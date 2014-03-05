Продан 19 березня поїде до Брюсселю говорити про реверс газу

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан має намір 19 березня в Брюсселі обговорити з комісаром Євросоюзу з питань енергетики Гюнтером Еттінгером можливість реверсу газу через Словаччину.

"Були домовленості з єврокомісаром, що є можливість розглянути так званий віртуальний реверс. Це реверс заміщень. І Єврокомісія буде цьому сприяти», - сказав міністр.

При цьому він додав, що також має намір у Брюсселі вести переговори про постачання газу з європейськими енергетичними компаніями.

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Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром» з квітня 2014 року вирішив скасувати пільги на постачання газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за постачання газу. За словами глави «Газпрому» Олексія Міллера, прострочена заборгованість України становить 1,549 млрд дол.

У той же час, Україна, після різкого зниження в лютому закупівель російського газу у зв'язку із загостренням політичної кризи, з 1 березня вдвічі збільшила добові обсяги імпорту цього виду палива.

У 2013 році «Нафтогаз України» отримав з Росії близько 13 млрд кубометрів газу в середньому по 400 доларів за тисячу кубометрів. У грудні минулого року Україна отримала від Росії знижку - на 2014 рік встановлена ціна в 268,5 долара. Тоді ж сторони домовилися, що борг за 2013 рік країна погасить 25 січня.

Раніше Україна отримувала газ також у реверсному режимі з Польщі та Угорщини і планувала підписати угоду про постачання газу зі Словаччини до кінця грудня 2013 року.

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