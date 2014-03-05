Росія може втратити газовий ринок України, вважає Порошенко

Росія може втратити газовий ринок України, якщо намагатиметься тиснути ціною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат України Петро Порошенко на брифінгу в Києві.

На його переконання, питання газу має перестати бути політичним фактором впливу на Україну. "Мене як громадянина пригнічує, що хтось використовує газовий фактор, намагається впливати на політичні рішення моєї держави, і тому мені байдуже, якою буде ціна на газ. Якщо ціна на газ буде дуже висока, Росія гарантовано і дуже швидко взагалі втратить ринок України", - наголосив він.

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Порошенко зауважив, що Україна вже знайшла шляхи диверсифікації енергопостачання. "Якщо це є вибір нашого партнера... Я хотів би, щоб ми чітко розуміли, що Україна не стоїть з простягнутою рукою, а тут хтось дає благо у вигляді газу - дешевого чи дорогого. Є рівноправні відносини продавця і покупця, і відносини мають бути взаємовигідні. Дорого продаєш - втратиш ринок. Дешево продаєш - втратиш виручку. Ціна має бути справедливою і ринковою", - наголосив він.

Порошенко також назвав справою честі очистити газовий ринок України від корупції. "Лише тоді ми будемо знати, яка потреба в газі, яка справедлива ціна на газ", - підкреслив він, додавши, що країна має вибороти свою незалежність не лише в Криму, а й на газовому ринку.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром» з квітня 2014 року скасовує пільги на постачання газу Україні, пояснюючи це тим, що український партнер не виконує раніше досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за торішні поставки газу. За словами глави «Газпрому» Олексія Міллера, прострочена заборгованість України становить 1,549 млрд дол.

У 2013 році «Нафтогаз України» отримав з Росії близько 13 млрд кубометрів газу в середньому по 400 доларів за тисячу кубометрів. У грудні минулого року Україна отримала від Росії знижку на 2014 рік встановлена ціна в 268,5 долара. Тоді ж сторони домовилися, що борг за 2013 рік країна погасить 25 січня.

Раніше Україна отримувала газ також у реверсному режимі з Польщі та Угорщини і планувала підписати угоду про постачання газу зі Словаччини до кінця грудня 2013 року.

4 березня міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан обговорив з комісаром Євросоюзу з питань енергетики Гюнтером Еттінгером питання диверсифікації поставок природного газу в Україну з країн Європи, які були припинені в кінці минулого року після зниження «Газпромом» ціни на російське паливо більш ніж на третину.