«Енергоатом» забезпечує роботу АЕС і виконує зобов'язання перед партнерами

«Зокрема, забезпечується функціонування систем фізичного захисту, беззаперечне виконання вимог пропускного і внутрішньооб'єктних режимів, посилений рівень охорони ядерних установок і ядерних матеріалів, вживаються заходи запобігання виникненню кризових і надзвичайних ситуацій», - йдеться в повідомленні.

«НАЕК «Енергоатом» виконує своє головне завдання - забезпечує безпечне і безперервне функціонування АЕС України, експлуатує 15 атомних реакторів і виробляє близько 50 відсотків електроенергії України», - зазначає прес-служба.

Згідно з повідомленням, на сьогодні рівень безпеки й охорони діючих енергоблоків НАЕК «Енергоатом» відповідає національним і світовим стандартам, зокрема вимогам Міжнародної конвенції з фізичного захисту і національного законодавства, що підтверджено МАГАТЕ та іншими міжнародними організаціями.

«Всі АЕС України на найближчу перспективу забезпечені ядерним паливом. Поставки ядерного палива здійснюються в рамках діючих договорів і на сьогодні сторони виконують свої зобов'язання. Робота енергоблоків відбувається в штатному режимі згідно із затвердженим прогнозним балансом електроенергії Об'єднаної енергосистеми України», - наголошується в повідомленні компанії.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що в середу віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін на зустрічі президента з членами уряду заявив, що АЕС України мають запас палива на березень-квітень.

Він також повідомив, що «Росатом» звернеться до МАГАТЕ з проханням провести додаткову інспекцію периметра безпеки українських АЕС.

Довідка УНІАН. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою у Європі.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.