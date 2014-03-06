Нафта торгується різноспрямовано на статистиці щодо запасів у США

Світові ціни на нафту демонструють різноспрямовану динаміку в четвер на тлі публікації статистики щодо запасів "чорного золота" в США, свідчать дані торгів, передає Прайм.

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil зросла на 0,19%, - до 107,96 долара за барель. Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI опустилася на 0,34% і склала 101,1 долара за барель.

Комерційні запаси нафти в США за минулий тиждень збільшилися на 1,4 мільйона барелів, або на 0,4% - до 363,8 мільйона барелів. Аналітики вважали, що запаси нафти зростуть на 1,33 мільйона барелів.

При цьому загальні запаси бензину зменшилися на 0,7%, і склали 229 мільйонів барелів. Запаси дистилятів зросли на 1,3% - до 114,5 мільйона барелів.

