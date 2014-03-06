США мають намір зняти обмеження на експорт нафти для захисту союзників і розв'язання кризи

Управління енергетичної інформації США (EIA) готове проаналізувати, як американський експорт сирої нафти може вплинути на глобальний і внутрішній ринок, заявив на конференції CERAWeek в Х'юстоні керівник управління Адам Сіємінскі.

Сенатор США Ліза Мурковскі готує відповідний запит в уряд. На її думку, США повинні використовувати свої ресурси нафти як стратегічний актив для захисту союзників і вирішення кризи: чим більше нафти і газу США будуть поставляти на глобальний ринок, тим більше це сприятиме стабілізації цін на нафту, пишуть "Ведомости".

Оцінка потенціалу експорту потрібна для того, щоб політики розуміли основні проблемні моменти, зазначив Сіємінскі: експорт сирої нафти вплине на внутрішню переробну промисловість і обсяг продажів нафтопродуктів на зовнішніх ринках.

Експорт американської сирої нафти здатний змінити механізм формування цін на світовому ринку, переконана міністр нафти Нігерії Дієнзані Елісон-Мадуеке. США перетворилися в нетто-експортера нафтопродуктів ще в 2011 р., але експорт сировини з країни формально заборонений: згідно з прийнятим у 1979 р. законом (Export Administration Act) право контролювати експорт з міркувань національної безпеки і зовнішньої політики надано президенту США, а інший закон (Jones Act) - від 1920 р., що регулює морські перевезення, дозволяє захід у порти тільки американським кораблям - побудованим в США і які знаходяться у власності місцевих громадян.

США експортують light sweet (WTI) і закуповують для власних НПЗ важку нафту. Зняття обмежень на експорт активно підтримують найбільші глобальні трейдери.

За прогнозом EIA, видобуток нафти в США досягне 10 млн бар. у 2017 році. Грудневий прогноз EIA передбачав зростання видобутку на 800 000 бар. в день до 9,5 млн бар. в день до 2016 р., це трохи менше історичного рекорду, який був встановлений у 1970 р. (9,6 млн бар.). У січні видобуток в США склала 8,159 млн бар. в день, це найвищий рівень з липня 1988 р. проти 10,55 млн бар. в день в Росії і 9,7 млн бар. у Саудівській Аравії (дані EIA).