Недашковський знову очолив «Енергоатом»

Кабінет міністрів України призначив президентом держкомпанії «Енергоатом», оператором усіх діючих атомних станцій в країні, Юрія Недашковського.

Про це сказано в розпорядженні Кабміну від 5 березня, оприлюдненому на урядовому порталі.

Іншим своїм розпорядженням Кабмін звільнив Микиту Константинова від виконання обов'язків президента ДП «НАЕК «Енергоатом».

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Довідка УНІАН. Юрій Недашковський кілька разів очолював «Енергоатом»: останній раз - з червня 2008 року по серпень 2012 року.

ДП «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

На НАЕК «Енергоатом» відповідає за безпеку експлуатації всіх чотирьох діючих АЕС країни.