Екс-голова «Чорноморнафтогазу» очолив «Укртрансгаз»

Екс-глава держкомпанії «Чорноморнафтогаз» Валерій Ясюк очолив компанію «Укртрансгаз, оператора газотранспортної системи України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

«Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів «Укртрансгазу» від 05.03.2014 року, повноваження голови правління Винокурова Сергія Олексійовича припинені, на посаду голови правління обраний Ясюк Валерій Миколайович», - йдеться в повідомленні.

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Довідка УНІАН. Валерій Ясюк з жовтня 2009 року був головою "Чорноморнафтогазу", потім з травня 2013 року став заступником голови правління НАК "Нафтогаз України".

У травні-вересні 2005 року - перший заступник голови Ради міністрів Криму. У вересні-грудні 2005 року - радник голови правління НАК "Надра України". З грудня 2005 р. по серпень 2006 року - заступник міністра палива та енергетики України. У 2007-2009 роках - начальник департаменту економічної та господарської діяльності Міністерства оборони України.

ПАТ «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».