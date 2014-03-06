«Нафтогаз» призначив нового главу «Укргазвидобування»

Державний енергетичний холдинг «Нафтогаз України», що є 100% власником найбільшого газодобувного підприємства «Укргазвидобування», призначив главою компанії Сергія Костюка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укргазвидобування».

«Сьогодні вранці глава «Нафтогазу» Євген Бакулін представив колективу нового керівника компанії Сергія Костюка», - сказали УНІАН у прес-службі компанії.

Як раніше повідомляв УНІАН, 5 березня «Нафтогаз» призначив екс-голову держкомпанії «Чорноморнафтогаз» Валерія Ясюка на посаду голови правління іншої своєї «дочки» компанії "Укртрансгаз", оператора газотранспортної системи України.

Довідка УНІАН. Раніше Сергій Костюк обіймав різні посади у відділі управління реалізації власної продукції компанії «Укргазвидобування», однак у вересні 2013 року колишній директор «Укргазвидобування» Юрій Борисов звільнив Костюка.

ПАТ «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу «Укргазвидобування» входять 4 газопромислових управління: ГПУ «Шебелінкагазвидобування», ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Харківгазвидобування» і ГПУ «Львівгазвидобування».

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.