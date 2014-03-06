Аваков оцінив втрати бюджету від незаконних схем Курченка в 7 млрд грн

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Міністерством внутрішніх справ у результаті проведення слідчо-оперативних заходів викрита, за оцінкою міністерства, злочинна схема ввезення на територію України і реалізації нафтопродуктів групою компаній "Східноєвропейська паливно-енергетична компанія" (належить Курченку С.В.)», - написав Аваков.

«Встановлено, що чотирма компаніями цієї групи (ТОВ "Внештрансгаз", ДП "Петрол", ПМП "Петрол-Форвардінг" та ПП "Армада-Плюс") протягом 2012-2013 років ввезено на територію держави нафтопродуктів на суму 25 млрд грн для їх переробки як давальницької сировини і подальшого "реекспорту" за кордон», - зазначає глава МВС.

У своєму повідомленні він підкреслює, що «фактично продукція була реалізована на території держави без митного оформлення та сплати податків та зборів, через що бюджет втратив близько 7 млрд грн».

Також очільник відомства повідомив, що з метою прикриття злочинної діяльності було створено ряд фіктивних підприємств, які за підробленими документами реалізовували нафтопродукти без сплати податків легальним гуртовим постачальникам палива.

«Відкрито 11 кримінальних проваджень в Автономній Республіці Крим, Київській, Харківській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Луганській, Рівненській областях та місті Києві», - повідомив Аваков.

Також у повідомленні міністра зазначається, що під час обшуків вилучено 13 тис. тонн нафтопродуктів, бухгалтерські документи та комп'ютерну техніку.

«Проводиться ревізія залишків на Одеському НПЗ», - написав глава МВС.

Крім того, як повідомляє Аваков, у Києві відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення групою компаній СЕПЕК збитків НАК "Нафтогаз України" на суму 1,6 млрд грн.

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Довідка УНІАН. СЕПЕК раніше вела свою діяльність під брендом «Група компаній «Газ Україна», яку ЗМІ пов'язували з махінаціями на ринку нафтопродуктів. Напередодні заяви про купівлю Одеського НПЗ (кінець лютого 2013 року) група компаній «Газ Україна», яка є одним із великих гравців на ринку скрапленого газу України, заявила про консолідацію своїх активів під новим брендом - «Східноєвропейська паливно-енергетична компанія» (СЕПЕК).

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