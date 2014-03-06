«Нафтогаз» розрахувався з «Газпромом» за січень

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» розрахувалася з російським газовим монополістом, компанією «Газпром», за імпортований у січні 2014 року природний газ, йдеться у повідомленні «Нафтогазу».

«Виконуючи існуючі домовленості з російською стороною і незважаючи на скрутний економічний стан у країні, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за поставки російського природного газу в січні 2014 року», - йдеться у повідомленні.

Водночас компанія не називає перераховану «Газпрому» суму.

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«Для забезпечення стабільних поставок газу за діючим контрактом з ВАТ «Газпром» компанія продовжить безперервне проведення розрахунків за одержаний у лютому поточного року природний газ», - наголошується в повідомленні «Нафтогазу».

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, борг України перед Росією за газовим контрактом становить 2 млрд дол. США.

4 березня голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що російський газовий гігант із квітня 2014 року скасовує пільги на поставки газу Україні.

17 грудня 2013 року президент Росії Володимир Путін і на той час президент України Віктор Янукович домовилися про зниження вартості російського газу для України до 268,5 із 400 дол. за тисячу кубометрів.

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