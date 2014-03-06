Мінекономрозвитку вважає, що підвищення цін на газ неминуче

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України вважає неминучим підвищення цін на газ для населення, оскільки в країні немає коштів для продовження субсидування цієї сфери. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив голова міністерства Павло Шеремета.

«У нас був варіант поступитися своєю свободою за низькі ціни на газ. Але ми вибрали свободу. І якщо ми змогли заплатити таку ціну за свободу, то ми зможемо заплатити й реальну ціну за газ», - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що насправді у країни просто немає вибору. «Ми повинні бути чесними. Потрібно платити реальну ціну. І у нас немає коштів на субсидії», - сказав міністр.

Раніше про можливість підвищення цін на газ для населення і, як наслідок, цін на комунальні послуги заявили міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан і глава уряду Арсеній Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, у середині лютого Мінрегіонбуд зазначав, що в державному бюджеті України на 2014 рік передбачено 6,7 млрд грн на погашення заборгованості підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) різниці в тарифах на газ. Станом на 3 лютого 2014 року заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ становила майже 27 млрд грн.

У 2013 році підприємства ТКЕ спожили природного газу на суму 21,5 млрд грн, а рівень розрахунків становив лише 55,8% (12 млрд грн).