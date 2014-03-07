Позитивні статдані зі США підняли ціни на нафту

На світових торгах у п'ятницю, 7 березня, ціни на нафту ростуть на тлі публікації позитивних статданих зі США.

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже виросла на 0,36% - до 108,49 долара за барель.

Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,37% і склала 101,94 долара за барель, передає Bloomberg.

За даними Міністерства праці США, число первинних заявок на допомогу з безробіття за минулий тиждень скоротилося на 26 тисяч і склало 323 тисячі. Показник перевищив прогноз аналітиків.

Учасники ринку продовжують відслідковувати розвиток ситуації навколо України. На думку експертів, геополітична напруженість підтримує ціни на нафту.