Позитивні статдані зі США підняли ціни на нафту
08:58, 07 березня 2014Енергетика
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Ціна нафти марки Brent піднялася до 108,49 долара за барель, марки WTI - до 101,94 долара за барель.
Нафта дорожчає на тлі статданих зі США / comments.ua
На світових торгах у п'ятницю, 7 березня, ціни на нафту ростуть на тлі публікації позитивних статданих зі США.
Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже виросла на 0,36% - до 108,49 долара за барель.
Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,37% і склала 101,94 долара за барель, передає Bloomberg.
За даними Міністерства праці США, число первинних заявок на допомогу з безробіття за минулий тиждень скоротилося на 26 тисяч і склало 323 тисячі. Показник перевищив прогноз аналітиків.
Учасники ринку продовжують відслідковувати розвиток ситуації навколо України. На думку експертів, геополітична напруженість підтримує ціни на нафту.
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