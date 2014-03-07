Продан обговорив з головою Shell проект з видобутку сланцевого газу

Міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан обговорив з главою американської нафтогазової компанії Shell в Україні Грехемом Тайлі реалізацію проекту з видобутку сланцевого газу в межах Юзівської ділянки на Сході країни.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства.

«Міністр підтвердив зацікавленість в успішній діяльності компанії «Шелл» в Україні з розробки родовищ нетрадиційних вуглеводнів і запевнив у наданні урядом України всебічної підтримки діяльності компанії», - йдеться в повідомленні.

Також у міністерстві відзначили, що з метою більш продуктивного співробітництва українська сторона запевнила Shell в активізації роботи уповноваженого органу - постійно діючої міжвідомчої комісії з питань реалізації угод про розподіл продукції.

Довідка УНІАН. У травні 2012 року Shell була оголошена переможцем конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції на розробку Юзівської ділянки. Ділянка розташована на території Донецької і Харківської областей і займає 7886 кв. км. 24 січня 2013 року «Шелл Експлорейшн енд Продакшн Інвестментс (ІV) Б.В.», ТОВ «Надра Юзівська» і уряд України підписали угоду про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Юзівської ділянки (УРП). Угода передбачає поетапну розвідку, розробку і видобуток вуглеводнів. На першому етапі після комплексної екологічної, геологічної, соціальної та економічної оцінки території Shell планує пробурити до 15 пошукових свердловин протягом 5 років. На сьогодні ніяких промислових робіт на Юзівській ділянці компанія Shell не веде.

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