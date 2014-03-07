США для допомоги Україні мають намір зняти багаторічне обмеження на експорт газу

Конгрес США запропонував доповнити обговорюваний зараз пакет санкцій проти Росії скасуванням обмежень на експорт американського газу, передає Forbes.

Впливові представники Республіканської партії США закликали президента Барака Обаму до ліквідації бюрократичних зволікань, які перешкоджають експорту американського скрапленого природного газу ключовим партнерам США.

На думку республіканців, зняття обмежень допоможе знизити залежність України та Європи від російського газу, і, відповідно, зменшити ступінь впливу Росії на європейському континенті.

«Дана міра потрібна нам зараз як ніколи сильно», - підкреслив головний представник Республіканської партії в комітеті сенату США з питань збройних сил Джим Инхоуф. Дану позицію підтримує і спікер палати представників США Джон Бейнер. Він зазначив, що США «не повинні змушувати своїх союзників у Європі зберігати залежність від російського газу».

Сенатор від Ваймоинга Джон Барассо вважає, що залежність України та Європи від експорту російського газу дозволяє Росії маніпулювати регіоном, використовуючи ціни на газ. «Якщо президент Обама дійсно хоче допомогти Україні та її народу, він схвалить прискорений експорт газу в країну. Це допоможе Україні подолати залежність від російських енергоносіїв і політичних маніпуляцій Володимира Путіна», - сказав він.

У США і раніше виникали суперечки з питання сильних обмежень на експорт газу і нафти, проте раніше головними аргументами на користь їх зняття були створення робочих місць і зниження цін на паливо для споживачів. Проте політична криза в Україні змушує американських політиків подивитися на питання під іншим кутом.

Представники енергетичного бізнесу не раз висловлювали невдоволення суворими обмеженнями і швидкістю, з якою Міністерство енергетики США видає дозволи на експорт енергоносіїв в країни, з якими США не укладали договору про вільну торгівлю. З 2011р. міністерство видало всього шість дозволів на експорт. Бейнер назвав швидкість видачі цих дозволів «болісно низькою».

США експортують значну кількість газу в Канаду і Мексику - країни, що входять в так звану «Зону вільної торгівлі». Однак обсяг експорту скрапленого природного газу (СПГ) з США вкрай малий, а перший термінал для експорту цього виду палива в штаті Аляска поки ще не добудований. Як зазначають експерти, навіть зняття формальних бар'єрів навряд чи змінить нинішню ситуацію в Україні - для експорту СПГ США буде потрібно значний час. Однак у довгостроковій перспективі це рішення може серйозно змінити ситуацію в країні і регіоні в цілому.