«Енергоатом» візьме в «Ощадбанку» кредит на 300 млн грн

Державна компанія «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, має намір залучити у державного «Ощадбанку» кредит у розмірі 300 млн грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредит залучається на 1 рік. Кінцевий термін підписання договору - 4 квітня 2014 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, у лютому поточного року «Енергоатом» залучив у державного «Ощадбанку» кредит на суму 400 млн грн.

У січні 2014 року компанія залучила у Державного експортно-імпортного банку України кредит у розмірі 40 млн дол.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

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