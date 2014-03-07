Загроз для поставок ядерного палива в Україну не існує - експерти

За словами Олега Зотєєва, кожну весну в Україні вирішують проблему із закупівлею палива для потреб АЕС, і на даний момент повідомлень про те, що розриваються якісь контракти на постачання ядерного палива з РФ не надходило.

"Для всіх фахівців очевидно, що тільки російське ядерне паливо кваліфіковано та сертифіковане для експлуатації на українських АЕС. Будь-які спроби замінити російське паливо на американське або французьке несуть з собою серйозні ризики і загрозу ядерної безпеки... Але в мене є підстави сподіватися на те, що дружні і науково-технічні зв'язки між Росатомом і НАЕК Енергоатом дозволять нам безперебійно забезпечувати паливом наші АЕС", - говорить експерт.

Думка Олега Зотєєва поділяє і Георгій Капчинский, який також не бачить підстав для припинення поставок палива.

"Ви знаєте, що у нас сьогодні укладені договори на будівництво заводу у Смоліно з виробництва палива російського зразка, у нас є й інші плани, науково-технічні проекти, пов'язані з РФ. Що ж стосується ядерного палива, то ми повністю залежимо від поставок з російської сторони", - говорить експерт.

Напередодні стало відомо про те, що в ДІЯРУ було скасовано рішення про неможливість здійснення перевезень ядерних матеріалів через територію України від 28 січня 2014 року.