"Газпром" заговорив про відключення газу Україні

Борг Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за поставлений російський газ становить 1,89 млрд дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив глава російського газового холдингу Олексій Міллер.

«Сьогодні, 7 березня, був крайній термін оплати лютневих поставок газу до України. Платежів в рахунок оплати боргу «Газпром» не отримав. З урахуванням знижки, яка діє в першому кварталі, прострочена заборгованість значно збільшилася і склала 1 млрд 890 млн дол.», - сказав Міллер.



За його словами, це означає, що Україна припинила платити за газ.



"Ми зі свого боку завжди виконували і будемо виконувати наші контрактні зобов'язання. Але ми не можемо поставляти газ безкоштовно. Або Україна гасить заборгованість і оплачує поточні поставки, або з'являється ризик повернутися в ситуацію початку 2009 року. Про стан справ інформуватимемо уряд РФ" , - сказав Міллер.

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Як повідомляв УНІАН, 19 грудня минулого року президент РФ Володимир Путін заявляв, що знижка на газ і кредит в 15 млрд дол. видається в Україні з метою допомогти братньому українському народу.

4 березня глава «Газпрому» Олексій Міллер повідомив, що «Газпром» з квітня 2014 року скасовує пільги на постачання газу Україні.

25 лютого Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» виплатила російському газовому монополісту «Газпрому» 1,68 млрд дол. із загального боргу за спожитий газ у 3,3 млрд дол., сформованого в 2013 році і частково в 2014 році.

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