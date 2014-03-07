"Газпром" заговорив про відключення газу Україні
Борг «Нафтогазу» за російський газ становить 1,89 млрд дол.
Борг Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за поставлений російський газ становить 1,89 млрд дол.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив глава російського газового холдингу Олексій Міллер.
«Сьогодні, 7 березня, був крайній термін оплати лютневих поставок газу до України. Платежів в рахунок оплати боргу «Газпром» не отримав. З урахуванням знижки, яка діє в першому кварталі, прострочена заборгованість значно збільшилася і склала 1 млрд 890 млн дол.», - сказав Міллер.
За його словами, це означає, що Україна припинила платити за газ.
"Ми зі свого боку завжди виконували і будемо виконувати наші контрактні зобов'язання. Але ми не можемо поставляти газ безкоштовно. Або Україна гасить заборгованість і оплачує поточні поставки, або з'являється ризик повернутися в ситуацію початку 2009 року. Про стан справ інформуватимемо уряд РФ" , - сказав Міллер.
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Як повідомляв УНІАН, 19 грудня минулого року президент РФ Володимир Путін заявляв, що знижка на газ і кредит в 15 млрд дол. видається в Україні з метою допомогти братньому українському народу.
4 березня глава «Газпрому» Олексій Міллер повідомив, що «Газпром» з квітня 2014 року скасовує пільги на постачання газу Україні.
25 лютого Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» виплатила російському газовому монополісту «Газпрому» 1,68 млрд дол. із загального боргу за спожитий газ у 3,3 млрд дол., сформованого в 2013 році і частково в 2014 році.
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