Німеччина готова підтримати реформи в Україні

Німеччина готова підтримати Україну на шляху перетворень в економіці, особливо в енергетичному секторі, заявив віце-канцлер, міністр економіки і енергетики Федеративної Республіки Німеччина Зігмар Габріель під час зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком.

«Сторони обговорили поточну ситуацію в Україні та необхідність проведення економічних реформ в країні. При цьому віце-канцлер наголосив на необхідності підтримати Україну на шляху перетворень економіки», - повідомили УНІАН у Департаменті комунікацій і зв'язків з громадськістю і ЗМІ Секретаріату Кабміну.

Як повідомляється, сторони також обговорили можливості співпраці в енергетичній сфері. «Прем'єр-міністр наголосив, що Україна має високий потенціал розвитку енергетичного сектора, і висловив упевненість, що подальша співпраця України і країн ЄС у цій сфері буде продуктивною», - говориться в повідомленні.

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Довідка УНІАН. Німеччина є другою державою за обсягами інвестицій в економіку України. Вкладення ФРН становлять близько 6,292 млрд дол. – 1,6% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій, залучених до України з моменту здобуття незалежності.

В енергетичній сфері Україна має досвід успішних комерційних відносин із німецьким трейдером – компанією RWE, що забезпечує поставки природного газу до України в реверсному режимі. Зокрема, за прогнозами уряду, компанія RWE може забезпечити обсяг реверсу в 2014 році на рівні не менш як 5 млрд кубометрів. Як повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан, домовленості про поставки «вже підписано».

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