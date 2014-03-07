Держшахти збільшили збитки на 12%

Про це йдеться у звіті Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

«За січень-лютий 2014 року з державного бюджету надійшло 2,217 млрд грн на часткове покриття витрат за собівартістю вугільної продукції», - говориться у звіті.

Також у документі зазначається, що в лютому 2014 року фактична собівартість 1 тонни товарної вугільної продукції становила 1 340,5 грн, і порівняно з лютим 2013 року зменшилася на 4,8%.

Водночас, у звіті міністерства говориться, що в лютому 2014 року 1 тонна товарної продукції, виробленої державними підприємствами, реалізовувалося за середньою ціною 484 грн. Порівняно з відповідним періодом 2013 року середня ціна тонни товарної продукції зменшилася на 6,5%.

Як повідомляв УНІАН, державні вугільні шахти України за 2013 рік збільшили збитки від випуску товарної продукції на 27% - до 15,128 млрд грн порівняно з 11,955 млрд грн збитків за 2012 рік.

Наприкінці вересня 2012 року Кабінет міністрів України доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості спільно з Фондом держмайна здійснити корпоратизацію державних вугледобувних підприємств упродовж 2012-2014 рр.

17 липня 2013 року Кабінет міністрів України виключив 11 шахт із переліку об'єктів державної власності, що підлягають приватизації в 2012-2014 роках.