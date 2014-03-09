Глава Міненерговугілля повідомило, в яку вартість може обійтися Україні газ із РФ

Ціна газу, що імпортується Україною з Росії, у другому кварталі 2014 року може скласти близько 368,5 дол. за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перед засіданням Кабінету міністрів України заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан

«Від Росії ми очікуємо близько 368,5 дол. на другий квартал», - сказав Продан.

Читайте такожСША допомагають Україні скоротити залежність від поставок сировини з Росії - Білий дім

При цьому міністр зазначив, що озвучена ціна може бути не остаточною, оскільки, найімовірніше, вона буде спотовою.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році «Нафтогаз України» отримав з Росії близько 13 млрд кубометрів газу в середньому по 400 доларів за тисячу кубометрів. У грудні минулого року Україна отримала від Росії знижку на 2014 рік - встановлену ціну в 268,5 доларів. Тоді ж сторони домовилися, що борг за 2013 рік країна погасить 25 січня.

4 березня глава «Газпрому» Олексій Міллер повідомив, що «Газпром» з квітня 2014 року скасовує пільги на постачання газу Україні.