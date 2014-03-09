Продан планує обговорити реверсні поставки газу в Брюсселі

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан має намір 19 березня зустрітися з представниками європейських компаній і єврокомісаром Гюнтером Оттінгером і детально обговорити питання реверсних постачань газу до України з Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив перед засіданням Кабінету міністрів.

«Будуть переговори приблизно 19 березня в Брюсселі, де я говоритиму з єврокомісаром і компаніями», - сказав Продан.

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Він нагадав, що домовленості про реверсні постачання газу до України вже є.

«У нас є договір з компанією RWE з постачання газу в обсягу до 5 млрд кубометрів. Словаччиною ми можемо одержати близько 10 млрд. У мене була розмова з Єврокомісаром Оттінгером - Словаччина налаштована позитивно. Крім того, з розмови з Оттінгером стало зрозуміло, що ми зможемо використовувати так звану формулу віртуального реверсу і працювати за заміщенням», - сказав міністр.