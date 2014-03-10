ЄС припинить переговори щодо "Південного Потоку"

Про це повідомив єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер, пишуть "Вести.ru".

"Я не буду намагатися прискорити хід переговорів з приводу газових трубопроводів, наприклад, з "Південного Потоку". Навпаки, такі переговори будуть відкладені", - заявив Еттінгер. За його словами, ніякої необхідності терміново шукати способи збільшення імпорту енергії до Європи у цей момент немає. Європейські країни не бояться перебоїв у постачаннях газу, так як зимовий опалювальний сезон вже закінчується.

Нагадаємо, що "Південний Потік" - це газопровід, за яким паливо можна поставляти до Європи Чорним морем в обхід України і Туреччини. До 2018 р. він повинен дозволити забезпечувати 15% енергії, що імпортується ЄС. Газопровід "Північний Потік" вже дозволяє минути територію України по дну Балтійського моря. У Старого світу є багато претензій. Зокрема, європейці сумніваються в тому, наскільки справедлива тарифна політика "Газпрому".

Еттінгер також підтвердив, що підтримує санкції проти Росії. Зокрема, мова йде про припинення переговорів щодо спрощення візового режиму і можливе замороження активів окремих осіб. Але він висловився проти масштабних економічних санкцій, які зачепили всю економіку Росії.