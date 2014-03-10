ЄК відклала ухвалення рішення про доступ "Газпрому" до газопроводу OPAL

Єврокомісія відклала прийняття рішення з питання про надання "Газпрому" доступу до газопроводу OPAL, повідомила журналістам прес-секретар ЄК Сабіне Бергер, повідомляють РИА Новости.

"Причина пролонгації - необхідність з'ясування додаткових технічних питань", - сказала вона.

Попередній дедлайн був 10 березня.

Газопровід OPAL потужністю 36 мільярдів кубометрів проходить по Німеччині, з'єднуючи нову трансбалтийскую магістраль "Північний потік" з існуючими газотранспортними мережами. Росія і ФРН хотіли добитися для газопроводу винятків з норм третього енергопакету ЄС, який дозволяє "Газпрому" заповнювати трубу не більш ніж наполовину.