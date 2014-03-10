Польща закликає ФРН знизити залежність від російського газу

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск має намір запропонувати канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, яка в середу відвідає Варшаву, знизити залежність від поставок газу з Росії заради "зміцнення суверенітету", пишуть РИА Новости.

"Дорожчає через завищені кліматичних амбіцій європейська енергія може також означати більшу залежність від російських джерел енергії, і про це насамперед я буду говорити з канцлером Меркель", - сказав прем'єр Польщі, енергетика якої ґрунтується на вугіллі.

Восени 2013 року Туск заявив, що майбутнє польської енергетики пов'язано з кам'яним і бурим вугіллям, родовища якого є в Польщі, а також із газом із сланців. Глава уряду пообіцяв підтримку вугільної галузі, на якій заснована енергетика країни. Така лінія, однак, суперечить політиці Євросоюзу, що заохочує перехід на поновлювані джерела енергії.

Польща є одним з найбільших світових виробників вугілля, проте його виробництво падає протягом останніх років. Видобуток кам'яного вугілля впала з 193 мільйонів тон у 1980 році до 76 мільйонів в 2011 році. Видобуток бурого вугілля досягла свого піку в 68 мільйонів тонн в 1990 році, однак до 2011 року також знизився до 63 мільйонів тонн.

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