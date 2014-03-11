Ціни на нафту падають в очікуванні даних про запаси сировини у США

Світові ціни на нафту демонструють змішану динаміку у вівторок на тлі очікування учасниками ринку статистики щодо запасів сировини на оптових складах США від Американського інституту нафти (API), повідомляє Прайм.

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil до 08.51 мск знизилася на 0,06% - до 108,02 долара за барель. Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зменшилася на 1,36% і становила 101,19 долара за барель.

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"Передбачається, що запаси нафти в США збільшилися, бо відбувається перехід з зимових сортів палива на літні. У виробництві можуть бути невеликі перерви, що також могло призвести до зростання запасів", - вважає головний стратег CMC Markets у Сіднеї Майкл Маккарті, слова якого цитує агентство Bloomberg.

Як очікують опитані Bloomberg аналітики, запаси зросли на 1,85 мільйона барелів - до 363,8 мільйона, що може стати максимумом із грудня. Навпаки, запаси пального скоротилися на 2 мільйони барелів, дистилятів - на 450 тисяч барелів.