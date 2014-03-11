Кабмін підготує для ЄБРР перелік пріоритетних проектів в енергетиці

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України до кінця поточного тижня підготує перелік пріоритетних проектів, які вимагають фінансування від Європейського банку реконструкції і розвитку, готового надати Україні кредити на 5 млрд євро до 2020 року.

Про це йдеться у повідомленні міністерства з посиланням на результати зустрічі міністра енергетики України Юрія Продана з представниками ЄБРР, що відбулася 10 березня в Києві.

Читайте такожЄС готовий надати Україні кошти на модернізацію ГТС

«Під час зустрічі сторони обговорили стан і перспективи реалізації проектів в енергетичному секторі і погодилися, що для більш ефективної і продуктивної співпраці необхідно визначитися з основними напрямками і пріоритетами подальших відносин і стратегією залучення коштів на найближчі роки з метою реформи енергетичної галузі України відповідно до європейських стандартів», - зазначається у повідомленні.

Як зазначили в міністерстві, очільник Міненерговугілля підтвердив готовність уряду завершити всі необхідні процедури для ратифікації угод, які передбачають реалізацію «Комплексної зведеної програми підвищення безпеки АЕС України як однієї з першочергових».

Як раніше повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку готовий надати Україні кредити на 5 млрд євро до 2020 року в рамках міжнародної програми фінансової допомоги для підтримки структурних і макроекономічних реформ.

Станом на 1 січня 2014 року ЄБРР узяв на себе зобов'язання щодо надання 8,7 млрд євро для 321 проекту в Україні. Проте у зв'язку із загостренням політичної і економічної кризи в Україні банк переглянув свою роботу у нашій країні. Зокрема, 19 лютого, на тлі значного погіршення ситуації в нашій країні і розгортання повномасштабних бойових дій на вулицях Києва, що призвело до загибелі майже ста осіб, ЄБРР заявив про припинення своєї діяльності в Україні.

Разом з тим, вже до кінця лютого банк відновив роботу і позитивно оцінив призначення Степана Кубіва головою Національного банку України.