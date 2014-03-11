Україна скоротила запаси газу до 7,5 млрд кубів

Про це йдеться в повідомленні оператора української ГТС компанії «Укртрансгаз».

«Станом на 9 березня 2014 р. в підземних сховищах газу (ПСГ) ПАТ «Укртрансгаз» знаходиться 7,5 млрд куб. м природного газу», - йдеться в повідомленні.

Раніше екс-міністр енергетики Едуард Ставицький повідомляв, що станом на 20 лютого в ПСГ України накопичено 11,5 млрд кубометрів природного газу.

Також в повідомленні «Укртрансгазу» зазначається, що середньодобовий відбір природного газу з ПСГ становить 60 млн куб. м, що на 30% менше, ніж в аналогічний період минулого року.

«Станом на 9 березня 2014 року споживання природного газу Україною становить 175,9 млн куб. м на добу», - наголошується в повідомленні.

З них, за даними компанії, хімічна і металургійна промисловість споживає відповідно 16,7 і 10,9 млн куб. м в добу, фонди обласних виконкомів - 117,3 млн куб. м на добу.

Як повідомляв УНІАН, станом на середину січня в підземних сховищах газу (ПСГ) України перебувало 13,1 млрд кубометрів газу.

Ціна газу, що імпортується Україною з Росії, у другому кварталі 2014 року може скласти близько 368,5 дол. за тисячу кубометрів замість 268,5 дол. в першому кварталі.