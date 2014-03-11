Одеський НПЗ віддали російському банку за борги

Губернатор Одеської області Володимир Немировський заявляє про передачу Одеського нафтопереробного заводу банку за борги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Немировський заявив на прес-конференції.

За його словами, НПЗ, який був придбаний групою «ВЕТЭК» Сергія Курченка у російського «Лукойлу», «відійшов» банку за борги.

«НПЗ був заставним майном - був придбаний за кредит ВТБ. Враховуючи, що НПЗ був заставним майном, за 300 млн. доларів боргу переданий ВТБ», - сказав Немировський.

Нагадаємо, сьогодні в.о. міністра внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у «Фейсбук» повідомив, що слідчі МВС заарештували в Одесі паливо, що належить одній з компаній мільярдера Сергія Курченка, керівника групи «ВЕТЭК», яку пов'язують з сім'єю екс-президента країни Віктора Януковича.

Арешт накладено на 60 тисяч тонн нафтопродуктів вартістю близько 70 млн. дол.

«По всій країні ми здійснюємо вилучення активів із виявлених злочинних, за нашою оцінкою, схем. Вилучене паливо передаємо на зберігання до Міністерства оборони. Актуально, правда? Хай зберігають, самий час», — написав Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, 6 березня на своїй сторінці в Facebook Аваков повідомив, що Міністерство внутрішніх справ у результаті проведення слідчо-оперативних заходів викрило злочинну схему ввезення на територію України і реалізації нафтопродуктів групою компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (ВЕТЭК), яка належить Курченку.

25 лютого співробітники управління боротьби з економічними злочинами проводили слідчі дії на Одеському НПЗ у зв'язку із заявою депутата ВР Інни Богословської про ввезення до України бізнесменом Сергієм Курченком контрабандних нафтопродуктів. За словами начальника відділу зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області Володимира Шаблієнка, в даний час проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).