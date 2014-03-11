Польща звільнить видобувачів сланцевого газу від сплати податків

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції глава польського уряду Дональд Туск.

"Я радий, бо під час іноді дуже гострої дискусії, в якій брали участь експерти з питань охорони навколишнього середовища, енергетики, чиновники ряду міністерств ми побудували модель, яка буде більше сприяти підприємцям, які хочуть вкласти свої гроші, свій час, свої можливості в пошук, а пізніше і видобуток сланцевого газу", - сказав він.

Глава уряду повідомив, що після завершення пільгового періоду податкове навантаження на видобувачів сланцевого газу не перевищить 40%.

Туск також зазначив, що влада максимально спростила бюрократичні процедури, пов'язані з видобутком сланцевого газу в Польщі, заявивши, що польська держава створює кращі умови для видобутку такого палива в Європі.

Він також відзначив важливість енергетичної безпеки в контексті останніх подій в Україні.

Глава уряду висловив надію, що польський парламент зможе швидко затвердити запропоноване Кабміном нове законодавство в цій сфері.

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Як повідомляв УНІАН, польська влада раніше заявляла про плани почати комерційний видобуток сланцевого газу в 2014 році, але останнім часом з'являється ряд повідомлень про те, що великі міжнародні компанії відмовляються від роботи в Польщі.

Польща, яка забезпечує свої потреби в газі за рахунок власного видобутку лише на третину, левову частку імпортує з Російської Федерації, залежність від якої поляки хочуть скоротити за рахунок проектів з видобутку сланцевого газу, з покупки газу на спотовому ринку, а також завдяки будівництву LNG-терміналу, який планується ввести в експлуатацію до кінця поточного року.

Раніше американські експерти заявляли про наявність в Польщі найбільших запасів сланцевого газу в Європі, оцінюючи весь обсяг 5,3 трильйони кубометрів газу. У той же час польські експерти оцінили запаси в 350-770 млрд кубометрів за щорічного споживання в Польщі близько 16 млрд кубометрів.

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