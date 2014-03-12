Статдані зі США знизили ціни на нафту

На світових торгах в середу, 12 березня, ціни на нафту знизилися на тлі публікації статданих щодо запасів палива в США.

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,3% - до 108,22 долара за барель.

Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зменшилася на 1,66% і склала 99,44 долара за барель, передає Bloomberg.

За даними API, запаси нафти в США за тиждень, що завершився 7 березня, виросли на 2,6 мільйона барелів. Дані перевершили прогнози аналітиків.

На думку аналітиків, в даний момент вирішальним фактором у визначенні цін на нафту є новини щодо економіки Китаю.