Збитки від катастрофи на АЕС «Фукусіма-1» за три роки перевищили $100 млрд

Збитки від катастрофи на японській АЕС «Фукусіма-1» за три роки склали понад $100 млрд, передає «Газета.Ru» з посиланням на японський телеканал NHK.

За даними телеканалу, сума загальних витрат на даний момент складає $107 млрд. Сума була прорахована після порівняння оцінок збитку, зроблених урядом країни і компанією - оператором аварійної АЕС TEPCO.

Близько $24 млрд будуть спрямовані на очищення території навколо АЕС, $11 млрд - на будівництво резервуарів для радіоактивної води та місць складання зруйнованих будівельних конструкцій, а $19 млрд - на утилізацію забрудненої води.

Компенсація за наслідки катастрофи на АЕС була оцінена в $48,5 млрд. Зазначається, що ці дані не є остаточними.

Раніше повідомлялося, що понад 15 тис. людей піддалися опроміненню з моменту аварії.