Британія засумнівалася в якості дизельного палива з Росії

Великобританія розслідує низку загадкових поломок дизельних автомобільних двигунів, які могли бути викликані використанням біодизельного палива або дизпалива, ввезеного з Росії, передає Рейтер.

Розслідування може стати причиною перебоїв у постачанні та підвищення цін на автомобільне паливо.

Кілька сотень дизельних автомобілів зламалися в кінці минулого року, в основному у північно-східній частині Англії, і в Шотландії, через гелеподібну речовину, яка закупорила фільтри. Переробники підозрюють, що холодна погода спричинила погіршення якості палива.

Британський інститут стандартів зайнявся розслідуванням, а учасники Британської асоціації нафтової промисловості (UKPIA) - BP, Essar, Esso, Shell, Phillips 66, Total і Valero - почали аналізувати дизельне паливо, зокрема показник межі фільтрування (FBT), що визначає температуру, за якої парафіни, які містяться в дизпаливі, починають осідати на фільтрі.

UKPIA повідомила у внутрішньому документі минулого тижня, що розглядає такі параметри, як "якість біодизельного палива, базового вуглеводневого палива та процедуру змішування продукту з іншими використовуваними добавками". Результати випробувань на FBT будуть проаналізовані після 15 квітня, йдеться в повідомленні.

Дизельне паливо з наднизьким вмістом сірки (до 0,001 відсотка або 10 ppm) у Великобританії має відповідати стандарту Європейського Союзу EN590, який передбачає додавання в паливо депресорних присадок в зимовий час року.

"Один із факторів, якому приділяється найбільша увага (у розслідуванні) - це вимога ЄС додавати до 7 відсотків біопалива в усе призначене для автомобілів дизельне паливо", - повідомила в грудні британська авторемонтна служба RAC.



Інша можлива причина поломок - якість імпортного російського палива: аналізи кількох партій, що надійшли з порту Приморськ, вказали на порушений рівень FBT, повідомили кілька джерел у галузі.

За їх словами, важко точно встановити джерело неякісного палива, оскільки партії від різних постачальників змішуються в порту до завантаження на танкери. З іншого боку, інші європейські країни, що споживають велику кількість російського дизельного палива, поки не повідомляли про такі проблеми.

Великобританія імпортує майже половину зі споживаних щорічно понад 10 мільйонів тонн дизельного палива, за даними UKPIA. Якщо виявиться, що проблема в російському імпорті, на який, за словами джерел, припало 40 відсотків споживання в минулому році, це загрожує Великобританії серйозними перебоями у постачанні.

Трейдери також побоюються, що можливі зміни в стандарті на дизельне паливо виллються у підвищення цін. Якщо буде введений обов'язковий аналіз на FBT, гуртова ціна може піднятися на $5 за тонну, або на 0,5 відсотка, вважають джерела у галузі.

