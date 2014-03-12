Україна заплатила Росії $80 млн за лютневий газ

Україна сплатила 80 млн дол. з 440 млн дол. за газ, імпортований з Росії і спожитий у лютому поточного року, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Ми платимо за газ - вже заплатили близько 80 млн за лютий. Всього треба заплатити 440 млн. Збираємо кошти і платимо», - сказав Продан.

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Як повідомляв УНІАН, 19 грудня минулого року президент РФ Володимир Путін заявляв, що знижка на газ і кредит в 15 млрд дол. видається в Україні з метою допомогти "братньому українському народу".

4 березня глава «Газпрому» Олексій Міллер повідомив, що «Газпром» з квітня 2014 року скасовує пільги на постачання газу Україні.

25 лютого Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» виплатила російському газовому монополісту «Газпрому» 1,68 млрд дол. із загального боргу за спожитий газ у 3,3 млрд дол., сформованого в 2013 році і частково в 2014 році.

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