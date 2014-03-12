Україна цього року закупить близько 27-30 млрд кубів російського газу

Україна планує закупити у Російської Федерації приблизно 27-30 млрд кубометрів газу в 2014 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Закупимо близько 27-30 млрд кубометрів», - сказав Продан.

При цьому, відповідаючи на питання про те, чи буде Україна платити штраф за недобір газу, Продан сказав: «Ні».

Читайте такожУкраїна скоротила запаси газу до 7,5 млрд кубів

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля , Україна в 2013 році скоротила імпорт газу порівняно з 2012 роком на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.

Україна, яка 17 грудня 2013 року отримала від свого головного постачальника природного газу - російської компанії «Газпром» зниження його ціни на третину, до 268,5 дол. за 1 тисячу кубометрів, із 1 січня 2014 року не здійснює закупівлі газу на ринках Європи. При цьому загальний імпорт природного газу за підсумками 2013 року з території країн ЄС становив 1,977 млрд куб. м.

Читайте також«Газпром» з квітня скасовує пільги на постачання газу Україні