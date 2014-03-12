Польща пропонує Євросоюзу спільно закуповувати газ у Росії

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це голова польського уряду Дональд Туск сказав сьогодні в ефірі Польського радіо.

"Щоб Європа створила систему спільних закупок газу, не коли кожна країна окремо домовляється про поставки і Росія може це "розігрувати", а ЄС купує газ, який потім розподіляє між державами-членами залежно від їхніх потреб. Тоді ніхто, в тому числі Росія, не може легковажно ставитися до такого великого клієнта, який купує таку величезну кількість газу", - сказав Туск.

Він назвав це одним з можливих заходів, що дозволить зменшити енергетичну залежність від Росії та про що варто говорити з Німеччиною та іншими державами Євросоюзу.

За словами Туска, польський досвід диверсифікації поставок енергоносіїв підтверджує, що можна ефективно зменшити залежність від Росії. "Диверсифікація можливостей газу і нафти привела до того, що ми не мусимо піддаватися на жодний політичний шантаж", - наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше цього тижня Туск заявив, що під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель планує, серед іншого, обговорити питання залежності ФРН та в цілому ЄС від поставок енергоносіїв з Росії. За його словами, ця тема є ще більш актуальною у зв'язку з останніми подіями в Україні.

Євросоюз щороку споживає близько 485 млрд кубометрів газу, і близько третини з цього обсягу купує в Росії.

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