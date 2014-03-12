Транзит російського газу через Україну скоротився на 9%

Транзит російського газу через територію України в країни Європи в січні-лютому 2014 року скоротився на 9% в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року - до 12,2 млрд куб. м.

Про це йдеться у повідомленні держкомпанії «Укртрансгаз» - монополіста з транспортування та зберігання природного газу в Україні.

Також у повідомленні наголошується, що постачання природного газу для споживачів України в лютому 2014 року склали 5,6 млрд куб. м, що на 2% менше, ніж у лютому минулого року.

«Газотранспортна система України працює надійно і виконує всі покладені на неї функції, в тому числі забезпечується безперебійне транспортування природного газу вітчизняним споживачам, своєчасно і в повному обсязі виконуються заявки ВАТ «Газпром» щодо транзиту природного газу в країни Європи», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг газу, який транспортувався через Україну в європейські країни, за підсумками 2013 року збільшився на 3,2% порівняно з 2012 роком - до 86,1 млрд куб. м.

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У 2012 році транзит російського газу через територію України скоротився до 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника 2011 року.

