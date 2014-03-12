Ціна імпортного газу для України в лютому становила $268,5

Середня ціна газу, який Україна імпортувала в лютому 2014 року (середня митна вартість імпортного природного газу), порівняно із січнем знизилася у півтора разу - до 268,5 дол. за тисячу кубометрів з 398,14 дол. за тисячу кубометрів, йдеться у повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Мінекономрозвитку надає інформацію про фактичну ціну реалізації для газу природного за лютий 2014 року, яка становить 268,5 дол. США за 1 тис. куб. м», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року під час двосторонньої зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна у Москві в рамках засідання українсько-російської міждержавної комісії була досягнута домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 дол. за тисячу кубометрів з 400 дол. за тис. кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році).

9 січня 2014 року НАК «Нафтогаз України» і російський «Газпром» підписали додаткову угоду з визначення коефіцієнта, що дозволяє забезпечити ціну газу для України в першому кварталі поточного року у розмірі 268,5 долара за тисячу кубометрів.

Проте в лютому Мінекономрозвитку надало інформацію про середню ціну на імпортований газ у розмірі 398,14 дол. за тис. кубометрів, пояснивши це тим, що показники середньої митної вартості імпортного природного газу, розмитненого в січні 2014 року, розраховані з урахуванням ціни на природний газ, придбаний НАК "Нафтогаз України" у грудні 2013 року відповідно до умов контракту.