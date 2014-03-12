"Газпром" хоче відкрити свій офіс у Криму - ЗМІ

До Криму прибула делегація російського ВАТ "Газпром" у складі 11 осіб. Її очолює заступник голови правління, член Ради директорів "Газпрому" Віталій Маркелов, повідомляє Еспресо.TV з посиланням на джерело в кримському уряді.

За інформацією джерела, одне з обговорюваних сьогодні питань - відкриття офісу "Газпрому" у Сімферополі, можливо, на базі ДАТ "Чорноморнафтогаз".

Провідником по владних кабінетах в Криму у "газпромівських" фахівців виступає особисто перший віце-прем'єр уряду автономії Рустам Теміргалієв. Завтра вранці делегація має намір повернутися до Москви.

Нагадаємо, екс-керівник "Чорноморнафтогазу" (2001-2006) Ігор Франчук на своїй сторінці в Facebook написав: "Російську монополію дуже насторожували темпи освоєння Азовського і Чорного моря з 2001 по 2006 рр. З 600 млн м3 газу до 1,2 млрд у видобутку, різкий приріст запасів: знайшли на Суботіні нафту і газ. Подали з Hunt oil (USA) спільну заявку відвести і потім брати участь у першому чесному конкурсі з Прикерченської площі (12,7 тис. км2). Ми почали співпрацювати з лідером по глибокій воді Petrobras (Бразилія), підписали з австрійською OMV за західним шельфу. Якби ці проекти заробили - Україна стала б не тільки себе забезпечувати, а стала б серйозним партнером Росії на енергетичному ринку в Європі.

<...> У нас всі ці роки питання видобутку на шельфі перебували під негласним кураторством Росії. На превеликий жаль, ці куратори більше гальмували процес і заважали встановленню партнерства з Росією. Для мене це завжди питання, адже краще разом заробити, ніж постійно влаштовувати газові війни, від яких здригається вся Європа. Кримське питання - це чиста економіка. Як Сирія, тільки маленька".