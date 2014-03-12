ОПЕК прогнозує зростання попиту на нафту у 2014 році

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) очікує зростання світового попиту на нафту в 2014 р. на 1,14 млн б/с до 91,14 млн б/с. Про це йдеться в щомісячному огляді картелю, пишуть "Вести.ru".

Згідно з переглянутим прогнозом нафтовий попит буде на 50 тис. барелів на добу вище попередніх оцінок.

До того ж попит на нафту в країнах-членах ОПЕК поточного року прогнозується на рівні 29,7 млн б/с, що на 100 тис. б/з вище лютневого прогнозу.

У країнах, що не входять до ОПЕК, видобуток нафти зросте на 1,3 млн б/с до 55,49 млн б/с.

ОПЕК зафіксував незначне підвищення ціни в лютому на 70 центів до $105, чому сприяли такі фактори, як холодна погода, перебої з поставками і геополітична напруженість, йдеться в щомісячному звіті організації.

Попит на нафту за підсумками 2013 р. переглянули у бік підвищення на 70 тис. барелів до 1,05 млн барелів на добу.

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